شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تشاد فى البطولة الأفريقية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئى كرة السلة ، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التشادى فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس وتستمر حتى 23 يوليو الجارى. وكان من المقرر إقامة المباراة الجمعة الماضى إلا أن تأخر تشاد عن الوصول إلى تونس حال دون إقامة اللقاء فى وقته المحدد، ليتقرر خوضه اليوم.

وخاض منتخب السلة 3 مباريات حتى الآن في البطولة بدور المجموعات ،حيث ألتقى مع المغرب وغينيا وأوغندا.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى ..

الفوز على المغرب بنتيجة 100 - 79

الخسارة من غينيا بنتيجة 78 - 83

الفوز على أوغندا بنتيجة 116-48