شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن مدرب حراس مرمى خلفا لأسامة الشاذلى.. والمندوه الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى سموحة تعيين مدرب حراس في جهاز أحمد سامى الموسم المقبل، خلفا للراحل أسامة الشاذلى. ويعد عماد المندوه، حارس مرمي الزمالك الأسبق، أبرز المرشحين للانضمام إلى سموحة، بالإضافة إلى حسن نصر مدرب حراس مرمى المصرى وسيراميكا السابق، مع وجود بعض الأسماء الأخرى.

ونجح فرج عامر رئيس نادى سموحة، فى تجديد التعاقد مع أحمد سامى لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى في الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.

ووقع أحمد سامى وجهازه على عقود التجديد لمدة عام، وهم كل من: مؤمن زكريا وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عادل محجوب نائب المدير الإدارى، هشام شيبه إدارى، أبو الحسن مدير مالى، رمضان أحمد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أحمد رياض وسعيد حمدان وعبد الرحمن محمد "تأهيل"، وجار البحث عن بديل لمدرب الحراس أسامة الشاذلى في الوقت الحالي، قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

ونجح سموحة في إنهاء الموسم في المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفا.