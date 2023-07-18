شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين إقامة بطولة الجمهورية للكبار فى الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجارى، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتوج إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى بذهبية رمي الرمح ضمن منافسات الجولة العالمية لألعاب القوى التي تستضيفها بلجيكا، برقم 83.71 متر.

وحقق منتخب ألعاب القوى 5 ميداليات ذهبية، في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالجزائر خلال الأسبوع الماضى ، حيث احتلت بعثة ألعاب القوى المركز الثالث في الترتيب على مستوى اللعبة في البطولة.

تحققت الميداليات عن طريق كل من مصطفى الجمل، إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى عمرو، إسراء عويس ذهبيبتين.