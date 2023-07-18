شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يمنح ديلسون كامونى الضوء الأخضر للرحيل فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، فتح الباب أمام العروض المحلية من الأندية التي ترغب فى ضم اللاعب الأنجولي ديلسون كاموني، بعدما قدم مستويات كبيرة هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.

وتعاقد أسوان مع ديلسون كامونى، مهاجم منتخب أنجولا ورابع هدافي الدوري الأنجولي، الصيف الماضي، ووقع ديلسون على عقود انتقاله للنادى الجنوبي لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

وتلقى ديلسون كامونى القادم لفريق أسوان من فريق لوبيتو الأنجولى، وسابقا كان رابع هدافين الدوري الأنجولي برصيد 12 هدف، عدة عروض محلية بعد الظهور بشكل مميز مع تماسيح النيل.