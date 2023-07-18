شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات جريندو أمام سيراميكا فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادى المصرى خدمات مهاجمه محمد جريندو فى مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تجمع المصرى وسيراميكا السبت المقبل، وكان المصرى قد افتقد لخدمات جريندو فى الجولة الأخيرة من الدورى بسبب تعرضه للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وحسم النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى للموسم الجارى بشكل رسمى، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلى برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وكان الفريق البورسعيدى يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندرى من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصرى 33 جولة، ويتبقى للمصرى مباراة واحدة مؤجلة أمام النادى الأهلي.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 فى المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.

وتعرض النادى المصرى للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدورى أمام سموحة، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادى المصرى إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتى الأهلى فى الدورى، وسيراميكا فى نهائى كأس الرابطة.

ويلتقى المصرى مع سيراميكا 22 يوليو الجارى فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلى فى آخر مبارياته بالدورى يوم 26 يوليو الجاري.