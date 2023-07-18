شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى مستمر فى سموحة للموسم الثانى بعد موافقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة فى الاحتفاظ بالمدافع محمد مغربى لاعب الأهلى المعار للفريق السكندرى للموسم الثانى على التوالي، بعد ظهوره بشكل جيد طوال الموسم.

وأجرى مسئولو سموحة اتصالا بمسئولى الأهلى، للتأكيد على بقاء المدافع فى الفريق السكندرى للموسم الثانى على التوالي، بعدما خرجت بعض الأخبار بطلب كولر إعادة اللاعب للأهلى بنهاية هذا الموسم، إلا أن مسئولي الأهلى أكدوا بقاء اللاعب فى سموحة للموسم الثانى وفقا لبنود العقد.

كما نجح نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، فى الحصول على خدمات مصطفى سعد ميسى لاعب الأهلى موسما جديدا على سبيل الإعارة، بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها اللاعب في الموسم الحالى.

وحصل سموحة على موافقة الأهلى على تجديد إعارة مصطفى سعد ميسى لموسم جديد، ليقطع الطريق على بعض الأندية التي حاولت الظفر بخدمات اللاعب فى الموسم الجديد، إلا أن رغبة أحمد سامى في الاحتفاظ به وإقناع اللاعب بالاستمرار داخل الفريق السكندرى حسمت التجديد.

وجدد أحمد سامى عقده مع سموحة لمدة موسم جديد لقيادة الفريق السكندرى في الموسم المقبل بعد النتائج الرائعة التي قدمها مع الفريق ونجح في العبور بالفريق من صراع الهبوط.

ووقع أحمد سامى وجهازه على عقود التجديد لمدة عام، وهم كل من مؤمن زكريا وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى.

وطلب فرج عامر تغيير أسامة الشاذلى مدرب حراس المرمى في الموسم الجديد وجارى البحث عن بديل له في الوقت الحالي، قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.