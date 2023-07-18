شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمصابى الزمالك بعد الراحة لحسم قائمة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبى لفريق الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، اختباراً طبياً لجميع اللاعبين المصابين فى الفريق، وآخرهم سيد عبد الله نيمار الذى أصيب فى العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو، التى أنتهت بالتتعادل بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 52 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا، فيما احتل فاركو المركز التاسع برصيد 42 نقطة، حصدها من 34 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 15 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفاً، وسكنت شباكه 34.

ويجرى الجهاز الطبى الاختبار عقب عودة الفريق من الراحة السلبية التى حصلوا عليها، وتنتهى السبت المقبل، حيث يرغب الجهاز الفنى والطبى فى تحديد موقف جميع المصابين من السفر مع البعثة إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، لاسيما وإن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو يرغب فى اصطحاب جميع اللاعبين تحسبًا لاحتياجهم خلال المشاركة فى البطولة.