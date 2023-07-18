شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بدكة بدلاء الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على أداء عدد من اللاعبين البدلاء الذين قدموا أداءً طيباً بعد الحصول على فرصة المشاركة الأساسية الفترة الأخيرة، وأبرزهم طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد فخري وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وكريم الدبيس.

وطالب كولر اللاعبين باستغلال الفرص التى يحصلون عليها الفترة القادمة ويحاولون تنفيذ التعليمات وتنفيذ ما احتاجه منهم من أجل التطور فى بعض الأشياء، وهو ما يستجيب له اللاعبون، وإن كانت عملية تطوير الأداء تحتاج بعض الوقت، ولكن لن تتحقق إلا بمساعدة اللاعب نفسه.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته أمام حرس الحدود، حيث واصل الفريق الأحمر تدريباته أمس الاثنين دون راحة عقب انتهاء مباراته أمام المقاولون العرب ويختتم تدريباته اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض موقعة الغد على استاد القاهرة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.