شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجهز شكوى للفيفا ضد لاعبه النيجيرى رفائيل أياجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تصعيد الشكوى ضد اللاعب النيجيري رفائيل أياجوا للفيفا، بعد ادعاءات اللاعب بتجميد مستحقاته وإجباره على التجديد للنادي.

وأعلن مجلس إدارة نادى أسوان، فى بيان رسمي، أن إدارة النادي وقطاع كرة القدم فوجئ بالتصرفات غير الاحترافية والادعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة و المضللة واختلاق الروايات غير الصادقة التي ساقها لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب النيجيري "رافائيل إياجو" بشخصه أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه والتى صدرت منهم واللاعب عقب نهاية الموسم فى الساعات القليلة الماضية، فى الوقت الذى اتخذت فيه إدارة نادى أسوان كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادي واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهى فى 2025 / 2024.

واتخذت إدارة نادى أسوان إجراءاتها لإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بتصرفات وموقف اللاعب، وإثبات الشيك البنكي الصادر من طرف النادى بمستحقات اللاعب، وتم إعداد مذكرة رسمية للفيفا لشكوى اللاعب لحفظ حقوق النادي.