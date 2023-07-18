شكرا لقرائتكم خبر عن فريقان نجحا فى هز شباك الأهلى فى الدورى ذهابا وإيابا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريقان فقط فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، هز شباك الأهلى فى الدور الأول والثانى، والذى لم يستقبل سوى 9 أهداف فقط طوال مشواره فى تحقيق اللقب الـ43.

ونجح فريق المقاولون العرب والداخلية فى التسجيل فى مرمى الأهلى ذهابا وإيابا، حيث خسر المقاولون فى الدور الأول من الأهلى 2/ 1 بهدف أوكلى، و4 /1 إيابا بهدف أوشايا، بينما سقط الداخلية فى الدور الأول 4/ 1 من الأهلى بهدف فانون الفريد، وتعادل فى الدور الثانى 1/1 بهدف رشيد أحمد.

وواصل النادى الأهلى أرقامه المميزة في بطولة الدورى الممتاز، بعدما حقق انتصارا كبيرا على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد.

وأحرز الأهلى 4 أهداف للمباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك، ولكنه تلقى هدفا جديدا ليصل عدد الأهداف التي استقبلها حتى الآن 9 أهداف ويتبقى له 3 مباريات هذا الموسم أمام حرس الحدود والمصرى وبيراميدز.

ونجح 9 لاعبين فقط في هز شباك الأهلى هذا الموسم، وهم كل من النيجيرى فانوم الفريد "الداخلية"، أحمد متعب "طلائع الجيش"، عبد الكبير الوادى "فيوتشر"، أحمد شريف "فاركو"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، جون أوكلى "المقاولون العرب"، رشيد أحمد "الداخلية"، أحمد مصطفى زيزو "الزمالك" وأخيرا جوزيف أوشايا "المقاولون العرب".

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.