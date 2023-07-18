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أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 في مختلف البطولات حول العالم وما القنوات الناقلة لها وأكثر.

وتقام مباريات  الإياب من الدور التمهيدي الأول من ، وبعض مباريات الدوريات العربية المرتقبة.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم في وديات الأندية
توتنهام × وست هام (14:00 مصر والسعودية)
فالنسيا × نوتنغهام فورست (20:00 مصر والسعودية)
أياكس × شاختار (15:00 مصر والسعودية)
جلاسكو رينجرز × نيوكاسل (21:45 مصر والسعودية)
مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
زالغيريس فيلنوس × ستروجا ترم لوم (18:00 مصر والسعودية)
راكوف  × فلورا تالين (20:00 مصر والسعودية)
فيتورول كونستانتا × شيريف (20:00 مصر والسعودية)
هاكن × ذا نيو سينت (20:00 مصر والسعودية)
بارتيزاني تيرانا × باتي بورسيف (20:00 مصر والسعودية)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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