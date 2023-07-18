شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إدوارد يدخل دائرة اهتمامات نادى زد بعد رحيله عن المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب المقاولون العرب السابق، دائرة اهتمامات عدة أندية في الدوري المصري ، بعد انتهاء علاقته بقلعة الجبل الأخضر بعد رحلة استمرت خمسة مواسم وذلك بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وكان اللاعب قد انضم إلى المقاولون العرب فى موسم 2018، وخاض إدوارد 156 مباراة مع ذئاب الجبل، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23. واقترب اللاعب من الانضمام إلى نادي زد مجاناً فى الميركاتو الصيفي وذلك بعد دخول المفاوضات بين الجانبين مرحلة الجدية. وانتهت مهمة الرباعي "أحمد فوزي، أحمد عاطف "قطة"، الحبيب أحمد حسن، وفادي فريد" مع المقاولون العرب عقب مباراة ذئاب الجبل مع النادي الأهلي فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري، وانتهت إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.

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