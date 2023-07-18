شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظر العروض لحسم مصيره فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد عواد، حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلقى عروض رسمية من أندية الدورى المصري، لدراستها وحسم مصيره من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى الحالي.

ويدرس محمد عواد الرحيل عن الزمالك، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، واستمراره على مقاعد البدلاء لمحمد صبحى، الذى أكد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى أنه الحارس الأول فى الفريق.

وطالب الجهاز الفني لنادي الزمالك، محمد عواد بحسم مصيره، سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، ووجه المدير الفنى حديثه لعواد مؤكدًا إنه يحتاج أن يحدد هل سيستمر مع الفريق أم لا.

واستشهد أوسوريو بالمدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى قائلا، "سبق وقال جوارديولا إن أصعب شيء أن تجعل اللاعب الذى لا يشارك جاهزاً بدنياً، ونحتاج حارساً طويلاً بطول حوالى متر و90 سم".