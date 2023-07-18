شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى مفاوضات تمديد عقد كولر حتى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلى خلال الأيام القادمة خطوات فعلية فى ملف تمديد عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، للاستمرار في قيادة الفريق حتى عام 2026 لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المقبل، بعد سلسلة النجاحات التي حققها الأهلي على مدار الموسم الحالي فى مختلف البطولات، وتحقيق كل الألقاب التي شارك فيها بخلاف بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح كولر فى تحقيق نجاحات رائعة مع الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر المصري مرتين والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، بخلاف تقديم عروض طيبة مع الفريق الأحمر ونجح في تطوير أداء عدد كبير من اللاعبين، وحل المشاكل الفنية التي عانى منها الأهلي في الموسم الماضي.

وقام مسئولو النادي الأهلي بجس مارسيل كولر من أجل تمديد عقده لموسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، بعد مفاتحة وكيل أعماله على هامش حضوره نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، بخلاف حديث كولر عن إمكانية البقاء في حال التوصل لاتفاق على التمديد في حواره مع احدى المواقع السويسرية.