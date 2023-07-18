شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بلقب الدورى الـ43 غدا فى ليلة الظهور الأخير للدرع القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل لاعبو النادى الأهلى، غدا، بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43، عقب مباراة الفريق الأحمر مع حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

وتعتبر احتفالية الأهلى بالتتويج غدا هى ليلة الظهور الأخير لدرع الدورى المصرى القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذى سيتم تسليمه لبطل الدورى فى النسخة المقبلة 2023 - 2024.

وأرسل النادى الأهلى خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للموافقة على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة فى مباراة الأهلى وحرس الحدود، المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدورى.

وأكد النادى فى خطابه، تقديره للجهود الكبيرة التى بذلها رجال الأمن، والمسئوليات التى تحملوها على مدار الموسم فى كل المنافسات المحلية والأفريقية.

ويلتقى الأهلى مع حرس الحدود، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدورى.