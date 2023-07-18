شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يرحب برحيل محمد شحاتة للاحتراف الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو طلائع الجيش بفكرة الموافقة على رحيل محمد شحاتة لاعب الفريق للاحتراف الخارجى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية شريطة وصول عرض مميز يليق باللاعب والنادى.

وتالق محمد شحاتة مع الطلائع هذا الموسم وكذلك فى صفوف المنتخب الأوليمبى الذى وصل لنهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً قبل أن يخسر اللقب فى المباراة النهائية لصالح منتخب المغرب، كما حسم الفراعنة الصغار تأهلهم لأولمبياد باريس 2024.

ودخل محمد شحاتة دائرة اهتمامات أكثر من نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها بعد تألقه اللافت للنظر، وهو الأمر الذى دفع مسئولو الطلائع لفتح الباب أمام العروض الرسمية لاحتراف اللاعب، لكنهم رفضوا مناقشة العروض الشفهية التي جاءت للاعب على لسان وكلاء اللاعبين.

وسلم عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مسئولى ناديه التقرير الفنى الخاص بنهاية الموسم، والذى حدد خلاله قائمة الراحلين والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها، وكذلك موقف اللاعبين المعارين الذين وصل عددهم بالفريق لـ17 لاعبا.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه راحة لمدة 10 أيام عقب نهاية مباراتهم الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يستغل بسيونى فترة الراحة لمتابعة ملف الصفقات الجديدة والراحلين، وكذلك ملف اللاعبين المعارين، استعداداً لتقديم أداء مختلف بالموسم الجديد.

ويناقش مسئولو الطلائع فكرة إقامة معسكر داخلى فى أحد المدن الساحلية لإقامة فترة الإعداد استعداداً لانطلاق مباريات الدورى الجديد ونجح عبد الحميد بسيونى فى إنقاذ الطلائع من مغبة الهبوط، بعدما بدأ رحلته مع الفريق بالفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد قبل أن يخسر من البنك الأهلى في كأس مصر بركلات الترجيح ثم تعادل مع سيراميكا بالدوري سلبياً ثم حقق الفوز على أسوان بهدف دون رد قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية مقابل هدفين.

وأنهى الطلائع مسابقة الدوري محتلا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 45.