شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور قبل إعلان انضمامه إلى الأهلى: عليك أن تتعلم كيف تغلق أذنيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، حيث يترقب اللاعب إعلان انضمامه إلى النادى الأهلى بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

وتضمن الفيديو: عليك أن تغلق أذنيك، هذا هو سر سعادتى، أنا سعيد للغاية لأننى لا أستطيع سماع أى شىء، عندما تتوقف عن الإنصات لآراء الناس ستصبح حياتك مبهرة.



امام عاشور

وأعلن الإعلامى أحمد شوبير أن صفقة انتقال إمام عاشور من نادى ميتيلاند الدنماركى إلى النادى الأهلى تمت بشكل نهائى، وسيتم الإعلان الرسمى عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "إمام عاشور أصبح أهلاوى 100%".

وتابع شوبير: "بالنسبة لموضوع الإصابة، كانت تستدعى 12 أسبوعا، فات منها 8 أسابيع، وبالتالى حال انضمام إمام عاشور للأهلى سيبدأ مع الفريق بشكل عادى فترة الإعداد للموسم الجديد".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: "لا يوجد مانع طبى يعوق انضمام إمام عاشور للأهلى".