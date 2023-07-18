شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطلب تجديد إعارة ثنائى بيراميدز فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو المقاولون العرب مخاطبة نادى بيراميدز، لتجديد استعارة ثنائى الفريق، أحمد عاطف "قطة" وأحمد فوزى، وذلك بعد انتهاء إعارتهما للفريق بنهاية الموسم الجارى.

ويعتبر ثنائى بيراميدز، من العناصر المهمة التى يعتمد عليها شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب، حيث التحق اللاعبان بالمنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة الأخيرة التى أقيمت بالمغرب، بعد تألقهما مع المقاولون.

وتمسك مسئولو المقاولون العرب، باستمرار شوقى غريب المدير الفنى للفريق، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى واستقرار المقاولون فى المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 44 نقطة.

ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابه فى الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التى وضعها شوقى غريب فى الموسم المنقضى.

من جانبه أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أنه سجل 21 لاعبا فقط في قائمة الفريق هذا الموسم ويعتمد على الناشئين وأكثر نادى دعم المنتخب الأوليمبى، وقال شوقى غريب عقب الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف: "المقاولون كان أكثر نادى أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا، أحاول أن أخرج ناشئين دائما في الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".

من ناحية أخرى انتهت إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.