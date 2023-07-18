وسائل إعلام تكشف آخر تطورات صفقة انتقال رضا سليم إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية مغربية عن تطورات موقف لاعب الجيش الملكي رضا سليم من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد 2023 - 2024.

ونجح الأهلي هذا الموسم في حصد دوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر المصري، وكذلك الدوري المصري وكأس مصر.

وذكر موقع القناة الثانية دوزيم المغربي، أن لاعب فريق الجيش الملكي رضا سليم، توصل لاتفاق يقضي بانضمامه لفريق الأهلي الموسم القادم.

وأضاف الموقع أنه "حتى الآن لم يتم توقيع العقود، غير أن الاتفاق النهائي حصل، ليغادر بذلك رضا سليم صفوف الفريق".

نفي

وفي السياق، كشف محمد الشرع، المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي، حقيقة الأنباء المترددة حول توقيع نجم الفريق رضا سليم إلى النادي الأهلي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، نفى "الشرع" صحة الأنباء المتداولة، مؤكدا: "إلى حدود اليوم الاثنين، لم يتوصل النادي بأي عرض رسمي من الأهلي أو أي فريق آخر."

يشار إلى أن رضا سليم ساهم الموسم الماضي مع نادي الجيش الملكي بتسجيله 13 هدف وصناعة 14 آخرين، بالإضافة إلى الفوز ببطولة الدوري المغربي بعد غياب دام 15 عاما كاملة، لكنه فشل مع فريقه في تخطي الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع صفقتين جديديتن "إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي وجوستافو سوزا لاعب نادي جنبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وفقا لموقع "بطولات".

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.