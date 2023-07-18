شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتى لضم "لعبة" نجم طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد مصطفى "لعبة" لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك عرضا خليجيا من أحد أندية الإمارات لضمه فى الموسم الجديد، فى ظل استقرار اللاعب على عدم التجديد للقلعة البيضاء.

وطلب أحمد عاشور، المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، من مسئولى القلعة البيضاء ضم محترفين فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق بعد تجديد الثقة فيه خلال المرحلة المقبلة، بعد تقديم موسم قوى فى 2022-2023.

ونجح أحمد عاشور فى قيادة طائرة الزمالك لحصد الدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، قبل أن يخسر نهائى بطولة أفريقيا فى تونس على يد مولودية بو سالم التونسى.