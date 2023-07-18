شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تنافس المصرى على ضم العش والنادرى لاعبا المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت 4 أندية فى منافسة قوية مع النادى المصرى لضم ثنائى غزل المحلة، مصطفى العش وأحمد النادرى، وذلك بعد هبوط غزل المحلة إلى القسم الثانى، حيث تتفاوض أندية، زد، البنك الأهلى، بيراميدز، وسيراميكا، بالإضافة إلى المصرى للحصول على خدمات اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وحسم النادى المصرى المركز الخامس فى مسابقة الدورى للموسم الجارى بشكل رسمى، وذلك بعد هزيمة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلى برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وكان الفريق البورسعيدى يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإنهاء المنافسة مع المقاولون العرب على ذلك المركز، بعد خروج الاتحاد السكندرى من دائرة المنافسة وانحصارها بين المقاولون والمصرى.

ويحتل النادى المصرى المركز الخامس حالياً برصيد 47 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة، وخاض المصرى 33 جولة، ويتبقى للمصرى مباراة واحدة مؤجلة أمام النادى الأهلى.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 44 فى المركز السابع بعد خوض جميع مبارياته بالمسابقة.

وتعرض النادى المصرى للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدورى أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.