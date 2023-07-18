شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس صرف مكافآت لاعبى وجهاز المنتخب الأولمبى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مكافآت لاعبى المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى نهاية الشهر الجارى، بعد إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2026.

كان اتحاد الكرة استقر على صرف مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفني بعد الصعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، كما يدرس مسئولو الجبلاية إقامة احتفال ضخم للاعبين والجهاز الفنى، بعد العودة من المغرب بتذكرة التأهل للأولمبياد رغم الخسارة من المغرب في المباراة النهائية.

وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتلقى المنتخب الأولمبى، أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.

وخسر منتخب مصر الأولمبى أمام المغرب بنتيجة 2 / 1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، تقدم المنتخب الأولمبى المصرى بهدف نظيف سجله محمود صابر فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض فى الدقيقة 37 بتوقيع يانيس بكراوى، وأضاف للمغرب أسامة ترغالين الهدف الثانى فى الدقيقة 105.