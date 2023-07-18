شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامجا لتجهيز مروان عطية بعد انتظامه فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، برنامجا لتجهيز مروان عطية لاعب خط وسط الفريق بعد عودته للانتظام فى التدريبات الجماعية.

وعاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك.

ويختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود غدا الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 فى مسابقة الدورى، بعدما حسم الدورى رقم 43 بشكل رسمى واستعاد الدرع الذى غاب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

وعكف الجهاز الفنى للأهلى على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد حرس الحدود، وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل فى هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.