شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسافر إلى البوسنة والهرسك 13 أغسطس للمشاركة فى الأبطال الدولية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى البوسنة والهرسك يوم 13 أغسطس المقبل للمشاركة فى بطولة الأبطال الدولية المحدد لها الفترة من 14 حتى 18 أغسطس من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة يد الأهلى إلى سلوفينيا يوم 5 أغسطس للمشاركة فى معسكر مغلق قبل المشاركة فى بطولة الأبطال.

من ناحية أخرى وافق الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على إعارة إسلام حسن لاعب الفريق بداية من الموسم الجديد لأحد أندية الخليج، كما استقر مسئولو الفريق على التجديد للاعب أحمد عادل وتوجيه الشكر للاعب مصطفى خليل.

كما كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.