الهلال السعودي يسحب عرضه لـ لوكاكو بسبب مطالب اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة نادي الهلال السعودي سحب عرضها للنجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، بسبب مغالاة اللاعب في مطالبه المادية.

وقالت تقارير صحفية سعودية اليوم أن لوكاكو أصبح خارج حسابات الهلال لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وأن الإدارة اتجهت للبحث عن مهاجم بديل.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الرياضية أن الهلال رفع قيمة عرضه إلى 40 مليون يورو للاعب البلجيكي في الموسم الواحد، إلا أن رفض وطالب بالحصول على راتب أفضل لينسحب النادي من الصفقة.

وذكرت التقارير أن الهلال سيوقع مع المهاجم ميتروفيتش يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة رسميًا يوم السبت المقبل.

بايرن ميونخ يرفع مطالبه لبيع ساديو ماني

رفعت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني مطالبها من أجل التخلي عن خدمات النجم السنغالي ساديو ماني، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي البافاري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت شبكة سكاي العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن صراع الأهلي والنصر السعودي على خدمات اللاعب السنغالي الدولي تسبب في رفع النادي الألماني مطالبه من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو.

وذكرت الشبكة أن ممثلو النصر و الاهلي التقوا مع وكلاء اللاعب خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته، إلا أن إدارة البايرن تحاول استغلال رغبة الأندية السعودية في اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مادية.