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سباليتي يرد على أنباء تدريبه في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - رد المدرب الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي على أنباء تدريبه لأحد الأندية السعودي في الفترة المقبلة.

وتشهد الكرة طرفة كبيرة من حيث حجم التعاقدات والإنفاقات المالية على استقطاب نجوم الصف الأول في أوروبا أبرزهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وسافيتش وبروزوفيتش وكاليدو كوليبالي.

وكان سباليتي قد نجح في قيادة نابولي لحسم لقب للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وأكد سباليتي أنه تلقى عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية في الصيف الحالي، رافضا الكشف عن هوية النادي.

وأضاف المدرب الإيطالي أن لن ينوي خوض أي تجربة تدريبية حتى نهاية العام الجاري.

وتشير التقارير الصحفية أن النادي الذي يرغب في استقطاب لوتشيانو هو أهلي جدة السعودي بعد تعاقده مع روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وهناك مفاوضات قوية لضم رياض محرز وساديو ماني.

وصعد أهلي جدة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بعد تصدره تدريب دوري يلو في الموسم الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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