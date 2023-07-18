إنبي يكشف مصير لاعب الزمالك المعار

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، مصير أحمد عيد لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف الفريق البترولي.

وقال مدير الكرة بنادي إنبي خلال تصريحات تليفزيونية " أرسلنا خطاب بالفعل لنادي الزمالك من أجل تفعيل بند شراء أحمد عيد، منذ بداية التعاقد هناك بند وقع عليه الزمالك بأنه إعارة بنية البيع واللاعب وقع وبصم ومسؤولي الزمالك وقعوا أيضًا.

وأضاف المسؤول بنادي إنبي “ اذا إذا رفض أحمد عيد تفعيل البند؟ لن يستطيع التعاقد مع أي نادي آخر، البند في عقد اللاعب أن من حق إنبي من حقه التعاقد مع اللاعب بعد نهاية الإعارة بدون موافقة اللاعب أو النادي، من حقنا أن نفعل البند دون الرجوع لأي طرف ”.

وعن رغبة اللاعب أوضح “ أحمد عيد أخبرني أنه ليس هناك أي مشكلة أن يستمر مع إنبي لكن من الممكن أن يكون هناك تدخل من طرف أو آخر ”.

وأتم تصريحاته “ لدي الوقت لاتخاذ قرار تفعيل بند الشراء في الوقت الذي أرغب فيه، غير منصوص على وقت محدد في العقد المبرم ”.