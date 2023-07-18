إمام عاشور يثير الجدل بـ “ستوري” على إنستجرام

ياسر رشاد - القاهرة - أثار إمام عاشور لاعب منتخب مصر ونادي ميتلاند الدنماركي الجدل في الساعات الأخيرة بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه بموقع انستجرام.

وأتم النادي الأهلي إجراءات ضم إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن المنتظر أن يعلن الأهلي الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة بعدما عقد اللاعب جلسة تصوير لتقديم إلى الإعلام والجماهير.

ونشر إمام عاشور مقطع فيديو لشخص يتحدث أن سر السعادة يعود لعدم الإنصات إلى كلام الناس.

وتضمنت الرسالة التي نشرها إمام عاشور هذه الكلمات " عليك أن تغلق أذنيك هذا هو سر سعادتي .. أنا سعيد للغاية لأنني لا أستطيع سماع أي شيء عندما تتوقف عن الإنصات لأراء الناس ستصبح حياتك مبهرة".

وكان إمام عاشور قد رحل عن صفوف نادي الزمالك في انتقالات الشتاء الماضية إلى نادي ميتلاند الدنماركي مقابل 3 ملايين دولار.