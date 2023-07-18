8 آلاف دولار غرامة على ديوكوفيتش لتحطيم مضرب في نهائي ويمبلدون

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا لغرامة مالية قيمتها 8 آلاف دولار بعدما حطم مضرب في نهائي بطولة ويمبلدون العالمية للتنس.

ووقع نادي عموم انجلترا العقوبة على ديوكوفيتش بداعي إساءة استخدام المضرب خلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز وتتويجه بلقب البطولة.

وكان حكم مباراة النهائي قد وجه إنذارا لديوكوفيتش بسبب انتهاك القواعد، وذلك بعدما حذره في وقت سابق من المباراة بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالوقت، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأخفق ديوكوفيتش في الحصول على اللقب رقم 24 في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والثامن له في بطولة ويمبلدون.

علق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على خسارة لقب ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز، في المباراة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات، بالأمس الأحد.

وتغني الصربي بالإمكانيات التي يتمتع بها الإسباني، حيث أكد أن اللاعب يمتلك أسلوبًا مميزًا يجمع بينه وبين الثنائي فيدرر ونادال.

ديوكوفيتش: ألكاراز لاعب متكامل للغاية

تحدث ديوكوفيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "الإسباني يمتلك مزيجًا في أسلوب اللعب بين روجر "فيدرر"، ورافا "نادال"، وبيني".

وتابع:" أنا أتفق مع ذلك، هو يملك الأفضل في أسلوب لعبنا نحن الثلاثة".

وأردف: "ألكاراز يملك قوة ذهنية كبيرة ونضوج هائل بالنظر للاعب يبلغ من العمر 20 عامًا، الأمر مذهل".

وأكمل:"اللاعب يمتلك العقلية والتنافسية والروح القتالية التي تواجدت لدى رافا لسنوات، كما لديه الضربات الخلفية بالانزلاق وبعض التشابهات مع ضرباتي".

وأضاف:"لم يسبق لي أن واجهت لاعب تنس مثله طوال مسيرتي، روجر ورافا كان لديهما نقاط القوة والضعف، كارلوس لاعب متكامل للغاية".

بينما تحدث عن المنافسة مع ألكاراز، فقال: "الإسباني سيتواجد في الجولة لفترة، لا أعرف كم تبقى لي، تواجهنا فقط 3 مرات في 3 مباريات تنافسية للغاية".

وأتم ديوكوفيتش، تصريحاته، فقال:"أتمنى أن نتواجه في أمريكا المفتوحة، لم لا؟ سيكون ذلك جيدًا للرياضة أن يتواجه المصنف الأول والثاني في مباراة من 5 مجموعات وتمتد لـ5 ساعات. لا يوجد أفضل من ذلك".