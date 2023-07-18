علاء عبدالعال: الداخلية يواجه أزمة قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية أن فريقه يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم 30 من شهر يوليو الجاري.

ونجح الداخلية في البقاء بالدوري المصري الممتاز بعد منافسة شرسة مع غزل المحلة وأسوان اللذان هبطا إلى القسم الثاني.

وقال علاء عبدالعال خلال تصريحات تليفزيونية “ لدينا مشكلة قبل مواجهة الأهلي وهي أن الفريق يضم العديد من اللاعبين بنظام الإعارة وأيضا لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم ”.

وأضاف مدرب الداخلية “ وما علمناه أن اتحاد الكرة ينوي فتح باب القيد قبل مواجهة الأهلي بثلاثة أيام، وبالتالي قائمة الداخلية لن تضم سوى 10 لاعبين فقط، لذلك نريد تأخير فتح باب القيد لحين الانتهاء من المباراة ”.

وعن موقفه من البقاء في الداخلية رد علاء عبدالعال “ حتى الآن أنا مستمر مع الداخلية، لدينا مواجهة مع الأهلي يوم30، سأعقد جلسة مع إدارة النادي ونتناقش حول بعض الأمور الخاصة بالنادي حتى لا نعاني في الموسم المقبل، نظرا للمنافسة الشديدة بين جميع الأندية ”.