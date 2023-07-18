شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يجتمع بشوقى غريب لوضع خطة الفريق قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، بالمهندس محمد عادل فتحى المشرف على قطاع الكرة، وشوقى غريب المدير الفنى للفريق، خلال الساعات المقبلة، وذلك لرسم ملامح الفترة المقبلة للمقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم تحديد المراكز التى تحتاج إلى تدعيمات والصفقات الصيفية المطلوبة وكذلك معسكر الإعداد للموسم الجديد، على هامش الاجتماع.

وتمسك مسئولو المقاولون العرب باستمرار شوقى غريب المدير الفنى للفريق، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى واستقرار المقاولون فى المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 44 نقطة.

ويستهدف المقاولون استمرار دعم الفريق بعناصر شابة فى الموسم المقبل بعد نجاح التجربة التى وضعها شوقى غريب فى الموسم المنقضى.

من جانبه أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب أنه سجل 21 لاعبا فقط فى قائمة الفريق هذا الموسم ويعتمد على الناشئين وأكثر نادى دعم المنتخب الأوليمبى، وقال شوقى غريب عقب الهزيمة فى الجولة الأخيرة أمام الأهلى برباعية مقابل هدف: "المقاولون كان أكثر نادى أعطى لاعبين للمنتخب الأوليمبى الذى وصل لأولمبياد باريس ونهائى أفريقيا، أحاول أن أخرج ناشئين دائما فى الفريق وأمنحهم الثقة وأعمار الفريق كلها صغيرة، والقائمة لا يوجد بها إلا 21 لاعبا فقط والفريق يعد من أصغر الفرق من ناحية الأعمار".

من ناحية أخرى انتهت إعارة ثنائى بيراميدز أحمد فوزى وأحمد عاطف "قطة"، كما انتهت إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلى، بنهاية الموسم الجارى للمقاولون العرب.