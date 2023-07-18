شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مهلة أخيرة للشناوى وفحص ركبة نيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الخاصة بتغريمه 2 مليون دولار لصالح نادى الزمالك.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "كهربا جهّز 20 مليون جنيه من فلوس الغرامة وقال للأهلى الفلوس أهى أنا عايز الأزمة تخلص، ومعلوماتى إن الأهلى لن يكون بخيلا مع كهربا وهيساعد بقدر الإمكان لحل الأزمة بشكل نهائى".

وعن ملف الصفقات الجديدة علق شوبير: "الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع رضا سليم لاعب الجيش الملكى المغربى بغية ضمه لصفوف المارد الأحمر بالموسم الجديد، لكن الصفقة حتى الآن لم تنتهى بشكل رسمى".

ويضيف شوبير: "سوزا قريب جدا من الأهلى ووضع قدمه اليمنى في التتش ومفيش صفقة موليكا، وسبب تأخر الإعلان عن صفقة إمام عاشور بعض الأمور الورقية بين الناديين، لكن الصفقة محسومة للأهلى وإمام عاشور لاعب فى الأهلى وسيعلن عن الصفقة خلال هذا الأسبوع".

وأكمل شوبير: "بوبو دلوقتى قريب من الأهلى، ومفيش مصطفى فتحى لانه وقع لبيراميدز والأخير سيفعل بند الشراء في عقد اللاعب مع التعاون السعودى، وإبراهيم عادل عنده عروض أوربية وبيراميدز ممكن يوافق على رحيله".

وتابع شوبير: "الأهلى منح الشناوى مهلة لوصول عرض رسمي يليق بيه وبالنادى وعلى هذا الأساس تم إيقاف صفقة انتقال على لطفى لصفوف زد، لو وصل عرض رسمي للشناوى الأهلى لن يقف في طريقه وبالتالي سيكمل على لطفى مسيرته مع القلعة الحمراء، بينما في حالة عدم وصول عرض رسمي سيرحل على لطفى لصفوف زد ويكمل الشناوى مسيرته مع الأهلى".

وأكمل شوبير "الأهلى اتفق مع شادى حسين على رحيله بشكل نهائي لصفوف زد ، وفيه صعوبة لعودة الثنائى محمد محمود وعمار حمدى للأهلى، وكولر بيحب محمد فخري ولكن لو فيه إعارة للاعب هيوافق على إعارته".

ويضيف شوبير "الأهلى حالياً عايز يطمئن على ركبة كريم نيدفيد قبل إعلان عودته بشكل نهائي للفريق ، بينما عاد صلاح محسن بشكل رسمي".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى، قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك.

وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب فسخ كهربا عقده مع الزمالك فى 2019، والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم عاد للدورى المصرى عبر بوابة الأهلى.