شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى لـ نهائى كأس الرابطة بين المصرى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تعيين طاقم حكام مصرى لمباراة نهائي كأس الرابطة بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا والمقرر لها يوم 22 يوليو الجارى.

يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، المحدد لها يوم 22 يوليو الجارى بين فريقى المصرى البورسعيدى وسيراميكا فى تمام الثامنة والنصف مساء.

وكان فريق سيراميكا تأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

بينما تأهل فريق المصري إلى نهائي كأس الرابطة، بعد الإطاحة بنظيره فيوتشر حامل لقب البطولة، بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب .

على صعيد مختلف، يناقش اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل لائحة القيد للموسم الجديد الذى ينطلق خلال سبتمبر المقبل.