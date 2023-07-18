شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إعادة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق لقيادة الجبهة اليسري المارد الأحمر في مباراة حرس الحدود القادمة بالدوري.

وغاب على معلول عن المشاركة مع الاهلى في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف بقرار من كولر بهدف حصوله على إراحة من ضغط المباريات.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمباراته أمام حرس الحدود غدا الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، في طريقه نحو تحقيق الانتصار رقم 26 فى مسابقة الدوري، بعدما حسم الدوري رقم 43 بشكل رسمي واستعاد الدرع الذي غاب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم، الثلاثاء، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

وعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لمباراته ضد حرس الحدود،وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.