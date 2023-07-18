شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى حرس الحدود لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو حرس الحدود جلسة الأسبوع المقبل، مع محمد مكي المدير الفني للفريق، لحسم ملف الراحلين وكذلك الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق، للمنافسة في دوري المحترفين بالقسم الثاني والتي تؤهله للعودة مرة أخرى للدوري الممتاز.

واستقر مسئولو حرس الحدود على استمرار محمد مكي المدير الفني الحالي للفريق فى قيادة الحرس بدورى القسم الثاني، بعد الهبوط رسميا ووداع الدوري الممتاز.

وقاد مكي الحرس فى الجولات الأخيرة من الدوري وحقق نتائج مميزة، بعدما تولى المهمة خلفا لأحمد أيوب نجم الأهلى السابق .

وهبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها باستاد حرس الحدود