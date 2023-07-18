شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية العربى للطائرة تكلف ياسر قمر برئاسة الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت الجمعية العمومية للإتحاد العربى للكرة الطائرة ، ياسر قمر رئيس الإتحاد المصرى و نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة برئاسة الإتحاد لحين إجراء إنتخابات بعد إستقالة الكويتى الهادى شبيب .

جاء ذلك فى الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمنامة بالبحرين ، و يستعد الإتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر لإستضافة البطولة الأفريقية بمصر سبتمبر القادم .

واستقر اتحاد الكرة الطائرة على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتصبح من 1 إلى 14 سبتمبر القادم بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر وذلك حتى إنتهاء بطولة السيدات المقرر انتهاؤها يوم 25 أغسطس القادم بالكاميرون.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، لإقامة دراسة دولية للمدربين والحكام، على هامش استضافة البطولة الأفريقية المقرر أن تستضيفها مصر.

يأتى ذلك فى ظل خطة الاتحاد لتحقيق أكبر استفادة دولية فى ظل ثقة الاتحاد الأفريقى فى الاتحاد المصرى بعد منحه شرف التنظيم.