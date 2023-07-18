شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى و حرس الحدود مساء غد الأربعاء بواقع 5 آلاف لكل فريق، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز والتى تشهد تتويج المارد الأحمر بدرع الدورى للمرة الـ43 فى تاريخه.

ويحتفل لاعبو النادى الأهلى، غدا، بالتتويج بلقب الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ43، عقب مباراة الفريق الأحمر مع حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

وتعتبر احتفالية الأهلى بالتتويج غدا هى ليلة الظهور الأخير لدرع الدورى المصرى القديم، بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن وصول الدرع الجديد الذى سيتم تسليمه لبطل الدورى فى النسخة المقبلة 2023 - 2024.

وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وعملية تسليم الدرع عقب انتهاء المباراة، في أجواء آمنة.