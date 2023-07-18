شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: تفعيل شراء أحمد عيد لا يحتاج موافقة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، كواليس أزمة أحمد عيد لاعب الزمالك المعار إلى الفريق البترولي، وحقيقة عودته للزمالك بعد انتهاء الموسم الجاري، وكذلك العروض المقدمة لـ محمد حمدي بعد تألقه مع إنبي.

وقال إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": أحمد عيد تعاقدنا معه ضمن صفقة مصطفى شلبي وكان هناك بند تفعيل شراء بعد دفع 3 مليون جنيه دون اشتراط موافقة نادي الزمالك أو أحمد عيد، أحمد عيد قد يكون لديه رغبة في العودة إلى الزمالك ولكن بمجرد دفع البند المتفق عليه سيصبح اللاعب من حق إنبي وبعدها نتفاوض مع الزمالك.

أضاف: في حالة رغبة اللاعب بالعودة إلى الزمالك لن يتمكن النادي الأبيض من قيده لأن عقدنا موثق مع اللاعب.

وعن عروض الرحيل للاعبي الفريق قال مدير الكرة بإنبي: لا يوجد أي عرض رسمي لأي لاعب من إنبي، باستثناء محمد حمدي قد يكون هناك عرض خارجي عن طريق الشركة الإسبانية التي تعاقدنا معها لتسويق لاعبينا في الخارج.