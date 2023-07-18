شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاوض أحمد مصطفى بيبو لخلافة الرمادى فى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي أسوان في مفاوضات جادة مع أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق للفريق وصاحب انجاز الصعود للممتاز العام الماضي، لقيادة الفريق من جديد خلفا لأيمن الرمادي.

ونجح أحمد مصطفى بيبو المدير الفني السابق لفريق الجونة في الصعود بالفريق الساحلي ايضا للدوري الممتاز هذا الموسم، لكن عقده انتهى بنهاية الموسم وبات قريبا من العودة لتدريب أسوان.

ورحل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.

وقاد الرمادي تماسيح النيل منذ الجولة الثالثة، وحقق انتفاضة كبيرة فى بداية مهمته، لكن نتائج الفريق تراجعت الفترة الأخيرة وتلقى هزيمتين من الطلائع والداخلية عصفا بحظوظ البقاء.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين