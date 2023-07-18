شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف مفاوضاته مع فيوتشر لتخفيض المقابل المادى لصفقة بوبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادى الاهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادى فيوتشر لتخفيض المقابل المادى المطلوب لحسم مصير صفقة انضمام محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر للقلعة الحمراء.

وكان فيوتشر قد طلب من مسئولى الأهلى عدم مناقشة صفقة بوبو إلا بعد الانتهاء من مباريات الفريق بالدوري المصري وهو ما تحقق حيث أنهى فيوتشر موسمه بالخسارة من البنك الأهلى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع محمد رضا بوبو لتدعيم خط وسط فريقه بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري بجانب إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الذي أوشك الأهلي على إعلان التعاقد معه.

ويتمسك محمد رضا بوبو باتمام صفقة انتقاله للأهلى هذا الموسم بعد أن فاوض المارد الأحمر اللاعب أكثر من مرة ولكن جاء تمسك فيوتشر بجهوده ليفشل الصفقة أكثر من مرة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.