شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تجهيز مصابى الزمالك استعداداً للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
ويعانى نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" من إصابة فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن مباريات الفريق الأبيض،بينما يعانى سيد عبد "نيمار" من إصابة عضلية تعرض لها على إثر سقوطه فى مباراة فاركو الماضية فضلاً عن إصابة مصطفى شلبى التى تحتاج إلى وقت طويل.
واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.
وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.
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