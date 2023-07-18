شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تجهيز مصابى الزمالك استعداداً للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز اللاعبين المصابين استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية،التى يستهل الأبيض منافساتها بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو الجاري.

ويعانى نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" من إصابة فى العضلة الخلفية تسببت فى غيابه عن مباريات الفريق الأبيض،بينما يعانى سيد عبد "نيمار" من إصابة عضلية تعرض لها على إثر سقوطه فى مباراة فاركو الماضية فضلاً عن إصابة مصطفى شلبى التى تحتاج إلى وقت طويل.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.