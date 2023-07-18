شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يعلن قائمة السيدات فى بطولة أفريقيا بداكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن قائمة منتخب السيدات المشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد لاريس 2024 و المحدد لها شهر سبتمبر القادم فى داكار بالسنغال.

وتشهد قائمة اللاعبات كلا من ، حبيبة محمد وزن 50 كجم و يمنى عياد وزن 54 كجم و روان أحمد 57 كجم و رحمة محفوظ 60 كجم .

ومن المقرر اختيار 7 لاعبين على صعيد الرجال من 600 لاعب مشاركين فى بطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التى انطلقت بالمركز الأولمبى وتستمر حتى الخميس المقبل، للمشاركة فى بطولة أفريقيا القادمة بداكار سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إسناد رئاسة بعثة منتخب بطولة أفريقيا إلى نبيل عسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسري رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابي على الميدالية الفضية وعلى السلاموني على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.