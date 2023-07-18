شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الاسكواش تحصدن العلامة الكاملة فى أولى منافسات بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت ناشئات الاسكواش المصري، مشوارهن في بطولة العالم المقامة حالياً في ملبورن الأسترالية بحصد العلامة الكاملة والتأهل إلى منافسات الدور الثالث من البطولة.

ويتصدر نجوم الفراعنة قائمة أكثر الدول تحقيقاً للقب بطولة العالم في المنافسات الفردية برصيد 27 لقبا بواقع 14 لقبا للناشئين، و13 لقبا للناشئات، وذلك منذ انطلاق البطولة في عام 1980.

وجاءت نتائج الناشئات كالتالي:

- فوز أمينة عرفى على الهندية يوفنا جوبتا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-4, 11-5.

- فوز زينة زين على الإسكتلندية آنا هاليداى بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-2, 11-4.

- فوز نادين الحمامى على لاعبة جنوب أفريقيا دينيه فان زيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-3, 11-1.

- فوز ملك خفاجى على الإنجليزية ميها شاه بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-5.

- فوز نور مجاهد على لاعبة سنغافورة جراسيا شواه بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-3.

- فوز فيروز ابو الخير على الأستراليا هانا سليث بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-3, 11-1, 11-2.