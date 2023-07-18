رسميا.. البنك الأهلى يضم أيمن أشرف موسمين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى لمدة موسمين، لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.



أيمن أشرف

سافر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى بلاده لقضاء إجازته عقب نهاية الموسم الكروي للفريق، وضمان استمرار الفريق في دوري الأضواء للموسم المقبل.

وقر بابا فاسيليو قبل سفره، منح لاعبي فريق البنك الأهلي، راحة سلبية لمدة أسبوعين، على أن يعود الفريق إلى تدريبات خفيفة لمدة أسبوع قبل أن يبدأوا الإعداد للموسم المقبل.

وفازالبنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

واحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.