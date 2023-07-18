شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يُطمأن الأهلى حول إصابة إمام عاشور قبل إعلان التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطمأن مسئولو النادي الأهلي على حالة إمام عاشور لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي قبل إنهاء إجراءات التعاقد معه خلال الأيام الماضية ، وخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية شاملة بمعرفة الجهاز الطبي للأهلي أثبتت سلامة اللاعب وعدم معاناته من إصابات مُزمنة.

وشهدت الأيام الماضية أنباء حول إصابة قوية لـ إمام عاشور الأمر الذي أثار مخاوف في نفوس بعض جماهير القلعة الحمراء قبل أن يتأكد مسئولو الأهلي من عدم معاناة اللاعب من إصابة خطيرة.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم عاشور من نادي ميتيلاند كما خضع اللاعب لجلسة تصوير خلال الساعات الماضية في القلعة الحمراء ومن المتوقع إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة.

في وقت سابق ، تحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن إصابة أبو العلا، قائلاً في تصريحات تلفزيونية مؤخراً: إصابة إمام ليست كثيرة وهي أول إصابة طويلة في مسيرته وتابع طبيب المنتخب: "يوم 22 أبريل كانت إصابة إمام عاشور، إمام كان لديه إصابة عضلية كبيرة قطع في وتر العضلة الخلفية، نظريًا فترة علاج إمام عاشور من 10 لـ 12 أسبوعاً.

وأتم أبو العلا تصريحاته بقوله:إمام عاشور كان إلى حد كبير ملتزماً بالبرنامج العلاجي وأغلب فترات الراحة التي حصل عليها مُتفق عليها، لا أستطيع تحديد موعد عودة إمام عاشور فهو في مرحلة التأهيل وسيعود قريبًا.