الأردن تستضيف البطولة العربية الثالثة للرواد للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر البطولة العربية الثالثة للرواد للتنس والتي تستضيفها دولة الأردن خلال الفترة من 2 إلى 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وينتظر مشاركة اكثر من 200 لاعبا ولاعبة يمثلون كل الدول العربية حيث يتنافسون فى المراحل المختلفة للمنافسات.

اللجنة المنظمة تبدأ إجراءات البطولة

وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة وبالتنسيق مع أمين سر الاتحاد العربى للتنس الدكتور عبدالله عبدالعزيز وامين السر المساعد المهندس وليد سامى العمل على قدم وساق لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة لتواصل تحقيق النجاح لفعاليات الرواد فى الوطن العربى.

ويشهد الاتحاد العربى للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر نشاطا مكثفا فى كل الاتجاهات لتحقيق المزيد من التطور والنمو لرياضة التنس فى الوطن العربى لاسيما مع تصاعد نجم اللاعبين واللاعبات العرب على المستوى العالمى فى الفترة الأخيرة والابرز بالفعل التونسية انس جابر والمصرية ميار شريف واستثمار ذلك فى مواصلة واستمرار ظهور نجوم عرب جدد فى اللعبة البيضاء.