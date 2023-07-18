البنك الأهلي يتعاقد مع أيمن أشرف موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي البنك الأهلي مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق لمدة موسمين .

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب.

وتعد صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.

وتعد صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.

وحقق فريق البنك الأهلى مفاجأة وتغلب على نظيره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

جاء الهدف بأقدام كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليحقق نهاية مميزة للفريق الذى كان يصارع الهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 58 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.

بينما يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود طارق في حراسة المرمى، باسم علي، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد عبد السلام، غنام محمد، احمد رفعت، احمد عاطف، عمر كمال، باتوبندي بيلو، علي زعزع.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، وخط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني، وخط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود، وخط الهجوم.. كريم بامبو”.