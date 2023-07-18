أيمن أشرف يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن أشرف الظهير الأيسر للمارد الأحمر على رحيله عن القلعة الحمراء بعد إنتهاء عقده ، والتعاقد مع البنك الأهلي .

نشر أيمن أشرف على حسابة الرسمي “انستجرام ” رسالة وداعية لجماهير الأهلي قائلا :"فى اوقات كتير ممكن تنزل

صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه…

أضاف :" النادي الاهلي بالنسبالي مش مجرد فريق بلعب فيه ،لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت ونجاحاتي ، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعب ومشجع وسأظل . احب اشكر جمهور النادي الاهلي العظيم علي المساندة الدائمة واشكر مجلس الادراه واشكر كل الاعبين ال انا زاملتهم و كل الاجهزة الفنيه ال اشتغلت معاهم

حقيقي هفتقدكم كلكم".

أشار:" لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات من اجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم ايمن اشرف".

أكمل :"كنت اتمنى ان انهي مسيرتي هنا لكني اعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادله".

أردف حان وقت الرحيل انا همشي بجسدي لكن قلبي هنا معاكم بتمنالكم التوفيق جميعا ".

أتم تصريحاته :"واتمنى ان اوفق ف خطوتي القادمه".

أعلن البنك الأهلي عبرحسابة الرسمي، عن التعاقد مع أيمن أشرف قادمًا من صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر البنك الأهلى عبر حسابة الرسمي "فيس بوك " بيان صحفي بخصوص تفاصيل اللاعب قائلا :" أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق لمدة موسمين.

لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.

في سياق مٌتصل ، يستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان يرفع القلعة الحمراء درع الدوري المصري الممتاز في موسم شاق على القلعه الحمراء.