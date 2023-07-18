النصر السعودي يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب نادي النصر السعودي من ضم صفقة جديدة لتدعيم الخط الدفاعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن النصر توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات المدافع أليكس تيليس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن توقيع عقود الصفقة سيكون خلال الأيام المقبلة بعد التواصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف.

يذكر أن النصر على وشك الإعلان عن ضم اللاعب الفرنسي فوفانا خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ سيجري الكشف الطبي من أجل التحضير للإعلان عن الصفقة وانضمام اللاعب لمعسكر الفريق.

وكانت إدارة العالمي تعاقدت مع صفقة وحيدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهو النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وتشهد الكرة السعودية طرفة كبيرة من حيث حجم التعاقدات والإنفاقات المالية على استقطاب نجوم الصف الأول في أوروبا أبرزهم كريستيانو رونالدو كريم بنزيما ونجولو كانتي وسافيتش وبروزوفيتش وكاليدو كوليبالي.