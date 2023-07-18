أبها يتعاقد مع يوسف أل عقيل .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أبها السعودي عبر حسابة الرسمي ، عن التعاقد مع يوسف أل عقيل لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية .

نشر حساب أبها السعودي على موقعه الرسمي "تويتر" على موقع التواصل الإجتماعى قائلا :" وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي أبها عقداً احترافياً مع اللاعب " يوسف ال عقيل " حتى 2025 مع أفضلية التجديد".

من المقرر ان يستمر اللاعب حتى صيف 2025 ،مع بند يٌتيح اللاعب لتجديد لموسم أضافي.

يخوض فريق أبها مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام العربي السعودي في المباراة التي تقام في تركيًا بالمعسكر الخارجي إستعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة أبها السعودي والعربي

تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .